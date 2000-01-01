19.06 21:12 MIGnews.com

ВОЗ предупредила о "новой и опасной фазе" пандемии

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В пятницу, 19 июня, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о "новой и опасной фазе" пандемии коронавируса.Недавно выяснилось, что вирус присутствовал в Италии в декабре, за несколько месяцев до его первых подтвержденных случаев, и примерно в то же время, когда впервые было зарегистрировано заболевание в Китае.COVID-19 в настоящее время унес жизни более 454 000 человек и заразил 8,4 миллиона человек. Ограничения, введенные с целью остановить распространение болезни, нанесли сокрушительный экономический ущерб, но ВОЗ заявила, что пандемия по-прежнему представляет серьезную угрозу."Мир находится в новой и опасной фазе. Многим людям надоело быть дома… но вирус все еще распространяется быстрыми темпами", - сказал на пресс-конференции руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес.