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Бежавший из Ирана судья найден мертвым в румынском отеле | Фото:19.06 20:41   MIGnews.com

Бежавший из Ирана судья найден мертвым в румынском отеле

Иранский священнослужитель и судья, осужденный за коррупцию в Тегеране, а также за нарушения прав человека, был найден мертвым в пятницу, 19 июня, в отеле в румынской столице Бухаресте.

Голамреза Мансури, бежавший из Ирана в прошлом году, входит в число нескольких судей, осужденных за подкуп во время громкого судебного процесса над бывшим высокопоставленным судебным чиновником, который начался в Тегеране 7 июня.

Ранее в этом месяце румынская полиция арестовала Мансури, и в следующем месяце ожидалось, что суд Бухареста вынесет решение о его выдаче.

Полиция сообщила, что работники отеля обнаружили одного из своих гостей мертвым в холле после того, как он упал с верхнего этажа.


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