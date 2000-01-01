19.06 19:13 MIGnews.com

Бразильский пастор призвал ко второму Холокосту

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Бразильский пастор из Рио-де-Жанейро попросил Бога "уничтожить евреев, как паразитов" и вызвать второй Холокост во время проповеди."Уничтожь евреев, Боже, ударь их своим мечом, потому что они оставили Бога, они оставили народы", - кричал пастор Тупирани да Гора Лорес в начале этого месяца в своей церкви. Его слова с пристрастием повторяли прихожане."Боже, то, что ты сделал во Второй мировой войне, ты должен сделать снова, это то, о чем мы просим в наших молитвах к тебе: Справедливость, справедливость, справедливость!"Sinagoga Sem Fronteiras, сеть еврейских общин в Бразилии, подала жалобу на подстрекательство к да Хора Лорес в федеральную полицию, которая заявила, что рассматривает это дело.