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Командующий Службы тыла посетил бедуинские города | Фото:19.06 17:38   MIGnews.com

Командующий Службы тыла посетил бедуинские города

Командующий Службы тыла Ури Гордон посетил бедуинские города Негев, Рахат и Арара, в связи со вспышкой случаев коронавируса в этих районах.

Во время визита местные власти представили показатели заболеваемости среди своего населения и помощи, необходимой для борьбы с распространением COVID-19.

Служба тыла действует в бедуинском секторе в течение нескольких месяцев, и в последнее время к к ними добавили еще около 45 резервистов, которые подчеркивают необходимость предоставления информации и помощи жителям.

Напомним, что по состоянию на утро, 19 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 20243 человек.


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