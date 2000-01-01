Командующий Службы тыла посетил бедуинские города

Командующий Службы тыла Ури Гордон посетил бедуинские города Негев, Рахат и Арара, в связи со вспышкой случаев коронавируса в этих районах.
Во время визита местные власти представили показатели заболеваемости среди своего населения и помощи, необходимой для борьбы с распространением COVID-19.
Служба тыла действует в бедуинском секторе в течение нескольких месяцев, и в последнее время к к ними добавили еще около 45 резервистов, которые подчеркивают необходимость предоставления информации и помощи жителям.
Напомним, что по состоянию на утро, 19 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 20243 человек.