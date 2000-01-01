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Скончался актер, исполнивший роль Бильбо Бэггинса 19.06 18:44   MIGnews.com

Скончался актер, исполнивший роль Бильбо Бэггинса

Британский актер Иен Холм, известный всем по роли Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", ушел из жизни на 89-м году.

Актер ушел из жизни в одной из лондонских больниц в окружении близких, о чем сообщил его агент.

Всемирную славу актеру принесли роли в фильмах: "Пятый элемент", "Чужой", "Послезавтра", "Бразилия" и "Огненные колесницы".

"Он мирно скончался в больнице в окружении своей семьи. Нам будет его не хватать", - пишет его агент.

Известно, что Холм в последние годы сильно страдал от болезни Паркинсона.


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