19.06 18:44 MIGnews.com
Скончался актер, исполнивший роль Бильбо Бэггинса
Британский актер Иен Холм, известный всем по роли Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", ушел из жизни на 89-м году.
Актер ушел из жизни в одной из лондонских больниц в окружении близких, о чем сообщил его агент.
Всемирную славу актеру принесли роли в фильмах: "Пятый элемент", "Чужой", "Послезавтра", "Бразилия" и "Огненные колесницы".
"Он мирно скончался в больнице в окружении своей семьи. Нам будет его не хватать", - пишет его агент.
Известно, что Холм в последние годы сильно страдал от болезни Паркинсона.
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