19.06 16:41 MIGnews.com

Количество зараженных в Иране превысило 200 000

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Количество случаев заболевания коронавирусом в Иране превысило отметку в 200 000 в пятницу, 19 июня. Власти предоставили провинциям возможность возобновить строгие меры для борьбы с распространением вируса.Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари заявила по государственному телевидению, что еще 2615 человек в Иране дали положительный результат за COVID-19 за последние 24 часа. Общее число подтвержденных случаев с момента вспышки в стране четыре месяца назад составило 200 262 человека.Новые случаи стали "отражением сотрудничества (иранского народа) за последние две-четыре недели", сказала Лари, вновь призвав граждан соблюдать руководящие принципы.Шесть из 31 провинции Ирана - Бушер, Хормозган, Керманшах, Курдистан, Систан и Белуджистан, а также Западный Азербайджан - в настоящее время являются "красными зонами".