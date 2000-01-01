Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Количество зараженных в Иране превысило 200 000 | Фото:19.06 16:41   MIGnews.com

Количество зараженных в Иране превысило 200 000

Количество случаев заболевания коронавирусом в Иране превысило отметку в 200 000 в пятницу, 19 июня. Власти предоставили провинциям возможность возобновить строгие меры для борьбы с распространением вируса.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари заявила по государственному телевидению, что еще 2615 человек в Иране дали положительный результат за COVID-19 за последние 24 часа. Общее число подтвержденных случаев с момента вспышки в стране четыре месяца назад составило 200 262 человека.

Новые случаи стали "отражением сотрудничества (иранского народа) за последние две-четыре недели", сказала Лари, вновь призвав граждан соблюдать руководящие принципы.

Шесть из 31 провинции Ирана - Бушер, Хормозган, Керманшах, Курдистан, Систан и Белуджистан, а также Западный Азербайджан - в настоящее время являются "красными зонами".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:15
Ганц высоко оценил действия МАГАТЭ в отношении Ирана
16:46
В Турции Зеленского "женили" на Вере Брежневой
16:10
Напавшему на Йехуду Глика предъявлено обвинение
15:44
ЕС одобрил соглашение по открытому небу с Израилем
15:30
Хаузер и Хендель официально зарегистрировали партию
15:13
Израильские ученые провели уникальный эксперимент в космосе
14:54
Лидер "Хизбаллы" угрожает ливанскому народу
14:12
"Аннексия противоречит заповеди "Не укради"
13:51
Амир Перец решил повысить таможенные пошлины на цемент
13:30
В Минобороны Греции недовольны поведением НАТО
13:08
В El Al отрицают, что отказались от плана минфина
12:36
Учебные заведения в Ашдоде и Реховоте закрыты на карантин
12:15
Названо время возникновения 2-й вспышки COVID-19 в Пекине
11:54
ПА активно готовится к применению суверенитета
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  