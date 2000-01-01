19.06 16:10 MIGnews.com
Напавшему на Йехуду Глика предъявлено обвинение
20-летнему жители Восточного Иерусалима было предъявлено обвинение в нападении на бывшего депутата Йехуду Глика в начале этого месяца в районе Вади-Йоз.
Заявление истца также было подано против двух других подозреваемых.
Арест подсудимого был продлен до понедельника.
Напомним
, что бывший депутат Кнессета Йехуда Глик вечером 4 июня пришел в дом семьи Иада аль-Халака - аутиста, по ошибке застреленного израильским полицейским в Старом Городе Иерусалима.
Члены семьи атаковали Глика. Он рассказывает: "Меня выкинули из дома, спустили с лестницы и избили".
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