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Напавшему на Йехуду Глика предъявлено обвинение | Фото:19.06 16:10   MIGnews.com

Напавшему на Йехуду Глика предъявлено обвинение

20-летнему жители Восточного Иерусалима было предъявлено обвинение в нападении на бывшего депутата Йехуду Глика в начале этого месяца в районе Вади-Йоз.

Заявление истца также было подано против двух других подозреваемых.

Арест подсудимого был продлен до понедельника.

Напомним, что бывший депутат Кнессета Йехуда Глик вечером 4 июня пришел в дом семьи Иада аль-Халака - аутиста, по ошибке застреленного израильским полицейским в Старом Городе Иерусалима.

Члены семьи атаковали Глика. Он рассказывает: "Меня выкинули из дома, спустили с лестницы и избили".


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