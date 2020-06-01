ОАЭ: Турция,Иран в Ираке нарушили нормы международного права
Власти ОАЭ заявили, что Турция и Иран, обстреливая курдские районы на севере Ирака, нарушают суверенитет арабской страны, а также нормы международного права.
"У нас твердая позиция: мы против любого вмешательства в дела арабских государств. Необходимо уважать суверенитет Ирака, а также соблюдать принципы добрососедства и воздерживаться от действий, которые угрожают стабильности в регионе", - приводит Al-monitor заявление МИД ОАЭ.
Ранее сообщалось, что иранская артиллерия нанесла удары по деревне в провинции Эрбиль, а Минобороны Турции анонсировало новую операцию "Коготь тигра" против Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин.