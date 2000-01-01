19.06 11:12 MIGnews.com
В Израиле – уже 304 жертвы COVID-19, 20243 зараженных
По состоянию на утро, 19 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 20243 человек.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
За последние сутки было зафиксировано 349 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 4372 человек.
На сегодняшний день 40 пациентов в тяжелом состоянии, из них 28 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Еще 44 пациента – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 304 пациента. За последние сутки зафиксирован один случай. Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 15567 израильтян.
Напомним, накануне минздрав открыл новый сайт
, посвященные коронавирусу. Теперь израильтяне смогут узнавать о ситуации с распространением инфекции по стране три раза в день: в 11:00, 19:30 и 23:00.
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