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В Израиле – уже 304 жертвы COVID-19, 20243 зараженных | Фото:19.06 11:12   MIGnews.com

В Израиле – уже 304 жертвы COVID-19, 20243 зараженных

По состоянию на утро, 19 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 20243 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

За последние сутки было зафиксировано 349 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 4372 человек.

На сегодняшний день 40 пациентов в тяжелом состоянии, из них 28 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 44 пациента – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 304 пациента. За последние сутки зафиксирован один случай. Полностью выздоровели и были выписаны из больниц 15567 израильтян.

Напомним, накануне минздрав открыл новый сайт, посвященные коронавирусу. Теперь израильтяне смогут узнавать о ситуации с распространением инфекции по стране три раза в день: в 11:00, 19:30 и 23:00.


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