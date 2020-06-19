19.06 10:51 MIGnews.com
Пропал без вести солдат ЦАХАЛа: полиция просит о помощи
В пятницу, утром, пропал без вести 21-летний солдат ЦАХАЛа Даниэль Биньямин Фишлер.
Об этом сообщила израильская полиция.
В последний раз его видели накануне вечером, когда он покинул базу в Шизафон, которая расположена примерно в 70 км к северу от Эйлата.
Описание сержанта Фишлера: рост 175 см, бородатый, карие глаза, здоровое телосложение, кожа светлая, одет в рабочую форму.
Полиция просит граждан, которые знают что-либо о его местонахождении, обратиться по номеру 100 или в подразделение полиции Эйлата по телефону 086362444.
Поделиться
Все по теме
Комментарии