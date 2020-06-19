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Пропал без вести солдат ЦАХАЛа: полиция просит о помощи | Фото:19.06 10:51   MIGnews.com

Пропал без вести солдат ЦАХАЛа: полиция просит о помощи

В пятницу, утром, пропал без вести 21-летний солдат ЦАХАЛа Даниэль Биньямин Фишлер.

Об этом сообщила израильская полиция.

В последний раз его видели накануне вечером, когда он покинул базу в Шизафон, которая расположена примерно в 70 км к северу от Эйлата.

Описание сержанта Фишлера: рост 175 см, бородатый, карие глаза, здоровое телосложение, кожа светлая, одет в рабочую форму.



Полиция просит граждан, которые знают что-либо о его местонахождении, обратиться по номеру 100 или в подразделение полиции Эйлата по телефону 086362444.


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