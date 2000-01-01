20.06 02:23 MIGnews.com

В Австралии донор спермы признан законным отцом ребенка

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Большинство Верховного суда Австралии постановило, что донор спермы является законным отцом своего ребенка, потому что мужчина был вовлечен в жизнь семьи.Дело, рассмотренное в апреле, сводилось к тому, должно ли применяться законодательство штата Новый Южный Уэльс вместо законов Содружества? Закон штата гласит, что донор спермы не является родителем. Но адвокаты Роберта Массона (его судебный псевдоним) утверждали, что законы штата не должны применяться, поскольку в законодательстве Содружества нет пробелов на этот счет. По закону Содружества Массон считается родителем, так как он является биологическим отцом и участвует в жизни ребенка.Верховный суд согласился, заявив в своем решении в среду: «Большинство постановило, что не было никаких оснований сомневаться в выводе судьи первой инстанции о том, что заявитель является родителем ребенка».В конце 2006 года Массон и Сьюзен Парсонс (ее судебный псевдоним) решили завести ребенка путем искусственного оплодотворения. Массон согласился с тем, что он будет родителем, ему придется оказывать Парсонс финансовую поддержку и помощь.Массон зафиксирован как отец девочки в ее свидетельстве о рождении. Он также активно участвовал в жизни девочки и ее младшей сестры, причем обе называли его «папочка». Проблемы возникли, когда мать и ее партнер захотели переехать в Новую Зеландию с детьми.Массон расстроил их планы с помощью суда по семейным делам, поскольку он был признан родителем, но при апелляции судьи ссылались на австралийские законы, согласно с которыми он является исключительно донором спермы.Генеральный адвокат Стивен Донахью утверждал, что должно быть использовано законодательство Содружества. «Закон штата просто не имеет значения», – сказал он суду. Адвокаты Парсонс и ее партнера утверждают, что мужчина является донором спермы, а не родителем.