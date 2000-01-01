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От землетрясения в Японии пострадало 26 человек 19.06 09:01   MIGnews.com

От землетрясения в Японии пострадали 26 человек

Японский остров Хонсю встряхнуло почти на 7 баллов по шкале Рихтера, сообщает MKRU.

По информации японских медиков, во время землетрясения пострадали 26 человек. Один из них сильно травмирован. Ранее шла речь о 21 пострадавшем. Генконсульство РФ сообщило, что россиян среди пострадавших при землетрясении не было.

Как сообщало MIGnews.ru, ранее, во вторник, 18 июня, в северо-западной части японского острова Хонсю произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8, балла, вследствие чего образовалось цунами высотой около метра. Землетрясение случилось в 16:22 по московскому времени близ префектуры Ямагата. Подземные толчки ощущались в тринадцати префектурах.


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