19.06 13:47 MIGnews.com

В палестинских деревнях замечены новые случаи "таг махир"

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Палестинские жители деревни Дейр-Истия на Западном берегу реки Иордан во вторник обнаружили одиннадцать автомобилей, на которых были нарисованы звезды Давида. Также пострадали и дома, которые были испорчены граффити с надписями «Ам Исраэль Хай» и что деревня «полна террористов».В понедельник жители Кафр-Малика, еще одной деревни на Западном берегу, подверглись нападению таг махир, в результате которого были испорчены граффити 13 автомобилей и несколько домов. Граффити гласили, что «война будет вестись за Иудею и Самарию», - сообщил Еш Дин.Еш Дин назвал эти действия попыткой «создать страх среди палестинцев» - «которые спят, когда такие действия совершаются ночью» - и заявил, что израильских правоохранительных органов «днем с огнем не сыщешь».Нападения таг махир – это еврейские преступления на почве ненависти, направленные на палестинцев.