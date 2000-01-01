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Палестинские деревни подверглись нападениям «расплаты» 19.06 13:47   MIGnews.com

В палестинских деревнях замечены новые случаи "таг махир"

Палестинские жители деревни Дейр-Истия на Западном берегу реки Иордан во вторник обнаружили одиннадцать автомобилей, на которых были нарисованы звезды Давида. Также пострадали и дома, которые были испорчены граффити с надписями «Ам Исраэль Хай» и что деревня «полна террористов».

В понедельник жители Кафр-Малика, еще одной деревни на Западном берегу, подверглись нападению таг махир, в результате которого были испорчены граффити 13 автомобилей и несколько домов. Граффити гласили, что «война будет вестись за Иудею и Самарию», - сообщил Еш Дин.

Еш Дин назвал эти действия попыткой «создать страх среди палестинцев» - «которые спят, когда такие действия совершаются ночью» - и заявил, что израильских правоохранительных органов «днем с огнем не сыщешь».

Нападения таг махир – это еврейские преступления на почве ненависти, направленные на палестинцев.


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