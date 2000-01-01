19.06 07:13 MIGnews.com

Адвокаты требуют освободить обвиняемого в изнасиловании

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После беспрецедентного решения высшего руководства полиции о повторном расследовании дела об изнасиловании 7-летней еврейской девочки из района Модиин адвокаты обвиняемого палестинца потребовали его немедленного освобождения из под стражи.По словам адвокатов, повторное расследование демонстрирует отсутствие доказательств против подзащитного - Нази Абд аль-Хамида Катиса, и потому нет оправданию продолжению его предварительного содержания под стражей. Адвокаты утверждают, что поведение полицейских “граничит с вероломством” по отношению к подследственному.Между тем, в прессе распространилась информация о том, что Катиса, возможно, был замешан в другом подобном деле.Сегодня, 19 июня, в военном суде Офер пройдет первое слушание по делу.Полиция и ЦАХАЛ издали совместное заявление о том, что расследование дела передается центральному подразделению полиции Иудеи и Самарии: “Решение принято после консультаций главы департамента расследований полиции генерала Гади Сиссо и главного военного прокурора Шарона Афека. С учетом важности дела, в консультациях также принимали участие представители генеральной прокуратуры”.На настоящий момент у обвинения нет однозначного доказательства, что ребенок был изнасилован. Мать привела девочку к семейному врачу. Тот идентифицировал повреждения и направил ее к специалисту в больницу Хадасса Эйн Керем - но мать по какой-то причине туда не поехала.Другая проблема - ребенок не может описать человека, который на нее напал. В то же время, один из следователей говорит, что учитель в школе рассказал, что девочка показала на Катиса и сказала, что атаковал ее он. Кроме того, неясно, как насильник мог волочить сопротивляющегося и кричащего ребенка по главной улице города посреди дня 10-12 минут из школы в тот дом, где он ее якобы изнасиловал.Тем не менее, против обвиняемого работают два факта: он лгал на детекторе лжи и девочка дважды идентифицировала его - один раз перед учителем в школе, и второй раз выбрав его фотографию из многих других на допросе в полиции.