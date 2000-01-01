Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Адвокаты требуют освободить обвиняемого в изнасиловании 19.06 07:13   MIGnews.com

Адвокаты требуют освободить обвиняемого в изнасиловании

После беспрецедентного решения высшего руководства полиции о повторном расследовании дела об изнасиловании 7-летней еврейской девочки из района Модиин адвокаты обвиняемого палестинца потребовали его немедленного освобождения из под стражи.

По словам адвокатов, повторное расследование демонстрирует отсутствие доказательств против подзащитного - Нази Абд аль-Хамида Катиса,  и потому нет оправданию продолжению его предварительного содержания под стражей. Адвокаты утверждают, что поведение полицейских “граничит с вероломством” по отношению к подследственному.

Между тем, в прессе распространилась информация о том, что Катиса, возможно, был замешан в другом подобном деле.

Сегодня, 19 июня, в военном суде Офер пройдет первое слушание по делу.

Полиция и ЦАХАЛ издали совместное заявление о том, что расследование дела передается центральному подразделению полиции Иудеи и Самарии: “Решение принято после консультаций главы департамента расследований полиции генерала Гади Сиссо и главного военного прокурора Шарона Афека. С учетом важности дела, в консультациях также принимали участие представители генеральной прокуратуры”.

На настоящий момент у обвинения нет однозначного доказательства, что ребенок был изнасилован. Мать привела девочку к семейному врачу. Тот идентифицировал повреждения и направил ее к специалисту в больницу Хадасса Эйн Керем - но мать по какой-то причине туда не поехала.

Другая проблема - ребенок не может описать человека, который на нее напал. В то же время, один из следователей говорит, что учитель в школе рассказал, что девочка показала на Катиса и сказала, что атаковал ее он. Кроме того, неясно, как насильник мог волочить сопротивляющегося и кричащего ребенка по главной улице города посреди дня 10-12 минут из школы в тот дом, где он ее якобы изнасиловал.

Тем не менее, против обвиняемого работают два факта: он лгал на детекторе лжи и девочка дважды идентифицировала его - один раз перед учителем в школе, и второй раз выбрав его фотографию из многих других на допросе в полиции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:30
Либерман: Биби создал партию Рона Коби чтобы ударить по мне
07:24
Мишеля Платини выпустили на свободу
07:07
Allot расширяет свою деятельность в Израиле
06:14
Tnuva планирует прямые продажи своей продукции
05:20
Израильская компания нашла способ взломать любой iPhone
04:12
В небе над Швейцарией пострадали десять человек
03:15
Джон Кьюсак ретвитнул антисемитский мем
02:10
Франция, Германия, Испания за военную независимость от США
01:05
Чиновники ЕС не верят, что Иран атаковал танкеры США
00:27
Исследование: Большинство израильтян женятся к 25
23:05
Huawei планирует отыграться уже в 2021 году
22:12
Ди Каприо должен спасти Рафаэли от израильских налогов
21:45
Тереза Мэй обещает и дальше поддерживать евреев
21:35
В Израиле появится роботизированное такси
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus