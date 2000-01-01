19.06 20:58 MIGnews.com

Обвинение в изнасиловании семилетней могут снять

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что следователи полиции, занявшиеся расследованием дела Нази Мухмаммеда Катуса, обвиненного в изнасиловании 7-летней еврейской девочки заявили, что “без колебаний отзовут обвинения” в случае, если у них не появится новых улик.Следователи, добавили, что “возможно, обвинительное заключение было предъявлено слишком рано”.Высшие чины полиции описывают состояние дела как “отчаянное” и говорят, что узнали о нем только после публикаций в прессе - несмотря на то, что оно расследуется уже полтора месяца.После судебного заседания стало известно, что девочка не прошла официального врачебного расследования. Также сообщается о том, что полиция не провела технического расследования - то есть не изучила данные биллинга телефонов подозреваемого и возможных соучастников дела. Все это порождает серьезные сомнения в вине Катуса - несмотря на то, что девочка однозначно идентифицировала его.Родственники Катуса убеждены том, что речь идет об “ошибочной идентификации” со стороны жертвы.Брат обвиняемого, Анвар заявил: “Ему пошили дело. Он работает в этой школе несколько лет. Они никогда не говорил с детьми, только с учителем. . Посмотрите на записи камер наружного наблюдения, 35 дней - на них нет ничего. Он силен, потому что он знает, что не сделал ничего дурного”.