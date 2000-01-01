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Обвинение просит продлить срок для Махмуда Катисса 19.06 20:40   MIGnews.com

Обвинение просит продлить срок для Махмуда Катисса

Военная прокуратура потребовала продлить срок предварительного заключения Махмуда Катисса, подозреваемого в изнасиловании 7-летней израильтянки, еще на десять дней.

Слушание в закрытом режиме продолжается, и ожидается, что оно займет еще два часа.

Катисса находится за решеткой с 1 мая.

Подозреваемый был в слезах в военном суде Иудеи, услышав предварительный запрос защиты, пишет Timesofisrael.

"Чем вы занимались до сих пор? Почему вы разрушаете мою жизнь?", - цитирует его вопрос издание после того, как защита запросила дополнительное время для завершения расследования.


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