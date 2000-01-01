19.06 20:40 MIGnews.com
Обвинение просит продлить срок для Махмуда Катисса
Военная прокуратура потребовала продлить срок предварительного заключения Махмуда Катисса, подозреваемого в изнасиловании 7-летней израильтянки, еще на десять дней
.
Слушание в закрытом режиме продолжается, и ожидается, что оно займет еще два часа.
Катисса находится за решеткой с 1 мая.
Подозреваемый был в слезах в военном суде Иудеи, услышав предварительный запрос защиты, пишет Timesofisrael
.
"Чем вы занимались до сих пор? Почему вы разрушаете мою жизнь?", - цитирует его вопрос издание после того, как защита запросила дополнительное время для завершения расследования.
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