Две ракеты упали на территории нефтяной компании в Ираке
Иракские официальные лица говорят, что две ракеты упали на территорию объектов нефтяной компании в южной провинции Басра в Ираке. Это случилось через несколько часов после аналогичного происшествия на объект Exxon Mobil Corp., в результате которого три работника получили ранения.
Не было никаких сообщений о повреждении в сервисной компании в комплексе в Бурджезии. Компания является дочкой British Petroleum.
Представители службы безопасности и нефти заявили, что выпущенные ракеты были "Катюшами". Представители говорили при условии анонимности, потому что они не были уполномочены информировать СМИ.
Иракские официальные лица заявили, что ведется расследование, пишет Timesofisrael.
Первая ракета приземлилась на юге, недалеко от объектов Иракской буровой компании, недалеко от территории энергетического гиганта Exxon Mobil. Около 40 сотрудников Exxon Mobil были позже эвакуированы.