Турция поддерживает доклад ООН об убийстве Хашогги
Турция решительно поддерживает доклад ООН относительно убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Документ подготовлен следователем ООН по правам человека, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Его комментарии были сделаны после того, как Агнес Калламар, специальный докладчик ООН по внесудебным казням сказал, что доказательства свидетельствуют о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и другие высокопоставленные чиновники несут ответственность за убийство Хашогги, пишет Ynetnews.
"Мы решительно одобряем рекомендации Докладчика ООН Агнес Калламард в отношении выяснения убийства Хашогги и привлечения к ответственности виновных", - написал Чавушоглу в Twitter.