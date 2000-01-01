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Nakonu.com
19.06 17:39 MIGnews.com
В северном Израиле горят кустарники
Пожарные команды и добровольцы питаются ликвидировать огромный пожар между мошавами Ципори и Хошайя на севере Израиля, пишет Ynetnews
.
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