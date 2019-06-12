Машина с ненавистницей ЦАХАЛа разбилась у Рамаллы

Ахед Тамими, “национальная героиня палестинского народа” и “палестинская Жанна д’Арк” попала в аварию близ деревни Наби Салах.
Тамими, давшая пощечину израильскому солдату и принимавшая участие в нескольких столкновениях с ЦАХАЛом в марте 2018 года, была признана виновной по четырем пунктам обвинения и отсидела несколько месяцев в израильской тюрьме.
Тамими была освобождена из тюрьмы конце июля 2018 года, отсидев там весь срок.
Машина с членами семьи Тамими не вписалась в поворот в район Наби Салах и разбилась.
Вместе с Тамими были ранены несколько челнов ее семьи. Сама она получила легкие ранения.
Всех пострадавших машины скорой помощи эвакуировали в больницу Аль-Истисари в Рамалле.
В сентябре 2018 года израильский суд запретил Тамими и ее родственникам выезжать из страны.
В последний раз о Тамими в израильских социальных сетях вспомнили совсем недавно - в середине июня. Ряд правых блоггеров начал публиковать видео и сообщения о том, что Тамими была якобы избита полицией в Париже.
На самом деле видео было снято около года назад в Роттердаме, и на нем - не Тамими, которая на тот момент не имела права покинуть страну.
Тем не менее, Тамими успела побывать на сборище ненавистников Израиля “День аль-Кудс” в Лондоне весной этого года. Там она проклинала и Израиль, и Британию - вместе с ее дорогим другом, бывшим депутатом британского парламента Джорджем Гэллоуэйем.
Видео и фото, сделанные в Лондоне подтверждают утверждения о том, что Тамими поправилась в израильской тюрьме на девять килограмм - очевидно таковы новые пытки, которые сионисты придумали для мужественных палестинских девушек, борющихся за свободу своего народа.
После выхода Тамими из тюрьмы несколько сирийских оппозиционных журналистов опубликовали твиты с ее фото.
The difference between Israel and Bashar AlAssad#AhedTamimi lucky girl Because it was in Israel's prison not Assad’s prison ahed Tamimi came out of prison in good health, better than before. Notice : The father of ahed Tamimi supports Assad's regime pic.twitter.com/nkd6T4mhRY
Нидаль аль-Аламири опубликовала следующий твит: “Разница между Израилем и режимом Башара Асада. Ахед Тамими счастливая девушка, потому что она была в израильских тюрьмах, а не в тюрьмах Асада. Заметьте: ее отец поддерживает Асада”.
Махди Маджид написал: “Ее не пытали, ее не насиловали, она поправилась на девять килограмм, ее лицо и волосы стали еще более прекрасными”.