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Машина с ненавистницей ЦАХАЛа разбилась у Рамаллы 19.06 14:10   MIGnews.com

Машина с ненавистницей ЦАХАЛа разбилась у Рамаллы

Ахед Тамими, “национальная героиня палестинского народа” и “палестинская Жанна д’Арк” попала в аварию близ деревни Наби Салах.

Тамими, давшая пощечину израильскому солдату и принимавшая участие в нескольких столкновениях с ЦАХАЛом в марте 2018 года, была признана виновной по четырем пунктам обвинения и отсидела несколько месяцев в израильской тюрьме.

Тамими была освобождена из тюрьмы конце июля 2018 года, отсидев там весь срок.

Машина с членами семьи Тамими не вписалась в поворот в район Наби Салах и разбилась.

Вместе с Тамими были ранены несколько челнов ее семьи. Сама она получила легкие ранения.

Всех пострадавших машины скорой помощи эвакуировали в больницу Аль-Истисари в Рамалле.

В сентябре 2018 года израильский суд запретил Тамими и ее родственникам выезжать из страны.

В последний раз о Тамими в израильских социальных сетях вспомнили совсем недавно - в середине июня. Ряд правых блоггеров начал публиковать видео и сообщения о том, что Тамими была якобы избита полицией в Париже.




На самом деле видео было снято около года назад в Роттердаме, и на нем  - не Тамими, которая на тот момент не имела права покинуть страну.

Тем не менее, Тамими успела побывать на сборище ненавистников Израиля “День аль-Кудс” в Лондоне весной этого года. Там она проклинала и Израиль, и Британию - вместе с ее дорогим другом, бывшим депутатом британского парламента Джорджем Гэллоуэйем.

Видео и фото, сделанные в Лондоне подтверждают утверждения о том, что Тамими поправилась в израильской тюрьме на девять килограмм - очевидно таковы новые пытки, которые сионисты придумали для мужественных палестинских девушек, борющихся за свободу своего народа.




После выхода Тамими из тюрьмы несколько сирийских оппозиционных журналистов опубликовали твиты с ее фото.


Нидаль аль-Аламири опубликовала следующий твит: “Разница между Израилем и режимом Башара Асада. Ахед Тамими счастливая девушка, потому что она была в израильских тюрьмах, а не в тюрьмах Асада. Заметьте: ее отец поддерживает Асада”.

Махди Маджид написал: “Ее не пытали, ее не насиловали, она поправилась на девять килограмм, ее лицо и волосы стали еще более прекрасными”.


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