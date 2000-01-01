Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Адвокат обвиняемого араба: Изнасилования не было 19.06 11:17   MIGnews.com

Адвокат обвиняемого араба: Изнасилования не было

Адвокат Насеф Дарвиш, представляющий интересы обвиняемого в изнасиловании 7-летней еврейской девочки палестинским арабом Махмудом Катисса, заявил, что в его распоряжении “имеются медицинские документы, которые позволяют сделать заключение о том, что изнасилования не было”.

Адвокат в интервью Радио Галей ЦАХАЛ заявил: “Я держу медицинские документы, которые позволяют сделать заключение о том, что изнасилования не было. Когда речь заходит о девочке и взрослом физические повреждения должны быть заметными”.

Житель города, в котором произошло изнасилование, и лично знакомый с Катисса заявил в шоу Бена Каспита на радио: “Нелогично, чтобы он такое сделал. Нелогично, что араб хватает семилетнюю девочку посреди ультра-ортодоксальной общины, тащит ее четверть часа через центр, она кричит и сопротивляется, на улицах – тысячи учеников и студентов йешивот, и никто ничего не видел. После этого она приходит домой, с ней только что произошло нечто ужасное – и никто этого не заметил?”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:20
Последствия сердечного приступа: когнитивные нарушения
12:04
Египет: Human Rights Watch лжет о Мурси
11:52
Поклонник аятолл из германского МИДа приехал в Израиль
11:40
Иранские боевики покинули аэропорт Найраб по просьбе России
11:31
Спецпосланник США поднял вопрос борьбы с антисемитизмом
11:17
США продадут Израилю новые самолеты-заправщики
10:51
Опрос показывает кризис доверия к вакцинам в Европе
10:40
США будут поддерживать кампанию давления на Иран
10:20
Михаль Розин: Зандберг поставила Мерец на грань исчезновения
10:15
Гринблатт: поселения – не причина отсутствия мира
10:12
Почему из обвинения убрали дату изнасилования?
09:20
Занимающиеся делом об изнасиловании девочки – идите домой
09:13
В Ликуде придумали новый план борьбы с Либерманом
09:01
От землетрясения в Японии пострадали 26 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus