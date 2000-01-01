19.06 11:17 MIGnews.com

Адвокат обвиняемого араба: Изнасилования не было

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Адвокат Насеф Дарвиш, представляющий интересы обвиняемого в изнасиловании 7-летней еврейской девочки палестинским арабом Махмудом Катисса, заявил, что в его распоряжении “имеются медицинские документы, которые позволяют сделать заключение о том, что изнасилования не было”.Адвокат в интервью Радио Галей ЦАХАЛ заявил: “Я держу медицинские документы, которые позволяют сделать заключение о том, что изнасилования не было. Когда речь заходит о девочке и взрослом физические повреждения должны быть заметными”.Житель города, в котором произошло изнасилование, и лично знакомый с Катисса заявил в шоу Бена Каспита на радио: “Нелогично, чтобы он такое сделал. Нелогично, что араб хватает семилетнюю девочку посреди ультра-ортодоксальной общины, тащит ее четверть часа через центр, она кричит и сопротивляется, на улицах – тысячи учеников и студентов йешивот, и никто ничего не видел. После этого она приходит домой, с ней только что произошло нечто ужасное – и никто этого не заметил?”.