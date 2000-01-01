19.06 10:12 MIGnews.com

Почему из обвинения убрали дату изнасилования?

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Портал Ynet сообщает новые подробности о проблемах, с которыми столкнулось обвинение по делу 46-летнего палестинца Махмуда Каттуса, подозреваемого в изнасиловании еврейской девочки в районе Модиина.Девочка на следствии показала, что ее привезли к дому, в котором изнасиловали, на большом автомобиле. В обвинительном заключении об этом почему-то не упоминается.В обвинении говорится, что Каттуса тащил девочку к месту изнасилования, несмотря на ее сопротивление и крики. Девочка говорит, что ее привезли к этому дому на большой машине или автобусе. Она также не могла точно описать дом, в котором была изнасилована, и его нашли только после постепенного восстановления всех подробностей преступления.В то же время суд намерен рассмотреть новую информацию о том, что Каттуса ранее был замешан в подобном преступлении, хотя речь идет о “необработанной” информации, нуждающейся в тщательной проверке.Также стало известно, что в непосредственной близости от места преступления находился еще один палестинец. Его личность известна, но он по какой-то причине допрошен не был.В обвинительном заключении не указана дата изнасилования, хотя полиция утверждает, что она известна. Дата была удалена из-за обвинительного заключения после того, как Каттуса представил алиби на этот день.