19.05 08:36 MIGnews.com
Масштабный пожар возле Эльада взят под контроль
Утром, 19 мая, пожарная служба взяла под контроль мощный пожар возле Эльада
и промышленной зоны Нахшоним.
Об этом сообщают израильские СМИ.
С огнем они боролись несколько часов. В итоге около 15 квадратных километров выгорело. Информации о пострадавших на данный момент нет, а пожарные надеются, что площадь не увеличится.
В ходе операции были задействованы 17 пожарных команд и восемь самолетов эскадрильи "Эльад".
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