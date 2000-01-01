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Масштабный пожар возле Эльада взят под контроль | Фото:19.05 08:36   MIGnews.com

Масштабный пожар возле Эльада взят под контроль

Утром, 19 мая, пожарная служба взяла под контроль мощный пожар возле Эльада и промышленной зоны Нахшоним.

Об этом сообщают израильские СМИ.

С огнем они боролись несколько часов. В итоге около 15 квадратных километров выгорело. Информации о пострадавших на данный момент нет, а пожарные надеются, что площадь не увеличится.

В ходе операции были задействованы 17 пожарных команд и восемь самолетов эскадрильи "Эльад".


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