19.05 08:02 MIGnews.com

Афула: мужчина разбил соседу голову бетонным блоком

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В израильских СМИ публикуются подробности инцидента в города Афула, который произошел на День Независимости.25-летний житель города и его 16-летний приемный сын жарили шашлыки у дома. Сосед начал дразнить их собаку. Обидевшись, мужчина атаковал соседа повалил его на землю и побил.Вечером сосед решил отомстить. Он бросил два камня в окна спальни квартиры, где жили мужчина, его жена, приемный сын и двухлетний ребенок. Камень упал рядом с кроваткой ребенка, который в ней спал.Мужчина и приемный сын, вооружившись цементным блоком и японским ножом, пошли в квартиру обидчику. Тот их поджидал на пороге с кухонным ножом. Отец и приемный сын не испугались, и атаковали его, разбив голову цементным блоком. Ему также нанесли несколько ударов ножом.Покинув сцену преступления, приемный отец потребовал у юноши передать ему запачканную кровью обувь и сказал ему: "Ты здесь не был и ничего не видел. Если ты не будешь защищать своих маленьких братиков я тебя убью”.Сосед в критическом состоянии был эвакуирован в больницу Рамбам в Хайфе.Нападавший и его приемный сын задержаны. Им будет предъявлено обвинение в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах, и попытке помешать совершению правосудия.