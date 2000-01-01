19.05 06:52 MIGnews.com

Хаос в иранском порту после израильской кибератаки

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Газета Washington Post сообщает о том, что Израиль нанес “высокоточный кибер-удар” по иранскому порту - в ответ на попытку Ирана атаковать израильскую инфраструктуру водоснабжения.В результате компьютерного взлома порт Шахид Раджи “внезапно и необъяснимо остановился”. Инцидент произошел 9 мая.Газета описывает произошедшее: “Компьютерные системы, регулирующие поток кораблей, грузовиков и товаров внезапно и одновременно “зависли”. Это создало гигантские пробки и на морских путях, и на дорогах, ведущих к порту”.Иран позднее признал, что неустановленный иностранный хакер ненадолго “вырубил” компьютеры порта.В заявлении иранской организации портов и судоходства Мухаммеда Растада говорится: “Недавней кибератаке не удалось проникнуть в системы Организации. Хакеры сумели лишь проникнуть в частные операционные системы нескольких портов”.Порт Шахид Раджи - недавно построенный терминал в районе города Бандар Аббас, на берегах Ормузского пролива.Washington Post утверждает, что ущерб - куда более серьезен, чем иранцы готовы признать. Высокопоставленный источник в службе безопасности “иностранного государства” сообщил: “Там был полный хаос”. Он назвал атаку “очень точной”.Американские официальные источники с доступом к секретной информации сообщили, что за атакой стоит Израиль. Они также говорят, что атака была ответом на иранскую попытку атаковать израильскую инфраструктуру.Израильский МИД и ЦАХАЛ не комментируют сообщений об атаке в порту.7 мая на заседании израильского кабинета было объявлено о том, что Иран в конце апреля попытался атаковать водную инфраструктуру Израиля. Атака рассматривалась правительством как пересечение красной черты, поскольку была направлена против гражданского населения.Израильский представитель сообщил: “Эта атака совершена вопреки всем кодам ведения войны. Даже от иранцев мы такого не ожидали”.Атака причинила минимальный ущерб - несмотря на то, что в результате возникли проблемы на территории нескольких местных советов.Атака была совершена 24-25 апреля против систем водоснабжения и канализации в разных частях страны. На момент атаки Национальный Кибер-Директорат подтвердил факт атаки и заявил:” Национальное управление водоснабжения и Национальный Кибер-Директорат предотвратили кибер-атаку. Необходимо подчеркнуть, что никакого ущерба системе водоснабжения не причинено. Она работала, и продолжит работать без сбоев”.Американский телеканал Fox News сообщил о том, что атака была организована иранскими хакерами, которые использовали американские серверы.