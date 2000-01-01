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В Чехии рекордный рост случаев заражения COVID-19 за месяц | Фото:19.05 22:18   MIGnews.com

В Чехии рекордный рост случаев заражения COVID-19 за месяц

В Чехии зафиксировали рекордный рост случаев заражения смертоносным китайским коронавирусом COVID-19, который продолжает бушевать во многих странах мира, за последние четыре недели.

Об этом 19 мая сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Накануне было зарегистрировано 111 новых случаев заражения, из-за чего общее число инфицированных возросло до 8604. Более того, новыми жертвами коронавируса стали три пациента, в результате чего общее число достигло 301.

Рост числа новых случаев частично вызван вспышкой заболевания на шахте государственной угольной компании OKD у восточного города Карвина. 18 мая 82 сотрудника получили положительный результат теста на коронавирус.


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