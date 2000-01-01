19.05 21:03 MIGnews.com

В Израиле – 278 жертв COVID-19, 16659 зараженных

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По состоянию на вечер, 19 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 16659 человек.Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.За последние сутки было зафиксировано 5 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 2946 израильтянина.На сегодняшний день 50 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 38 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Еще 42 пациента находятся в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.По последним данным, от коронавируса скончались 278 человек – этот показатель не менялся с вечера. 13435 израильтян выздоровели и были выписаны из больниц.