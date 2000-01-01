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В Ришон Ле Цион десятки людей застряли в лифтах 19.05 14:17   MIGnews.com

В Ришон Ле Цион десятки людей застряли в лифтах

По сообщению телеканала КАН в результате отключения электричества десятки людей в Ришон Ле Ционе оказались блокированными в лифтах.

В настоящий момент помощь блокированным оказывают пять команд спасателей.

Пожарная служба обратилась к жителям Ришон Ле Циона с просьбой не использовать лифты до тех пор, пока Израильская Электрическая Компания не устранит неполадки, приведшие к отключению электричества.


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