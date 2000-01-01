19.05 13:07 MIGnews.com
Разрывшая могилу сержанта Голани отправлена к психиатру
Мировой суд Ришон ле-Циона направил 41-летнюю женщину, задержанную из-за осквернения могилы
сержанта бригады "Голани" Амита Бен Игаля, на психиатрическую экспертизу.
Соответствующее решение было вынесено во вторник, 19 мая.
В частности, суд отклонил запрос полиции о продлении срока содержания под стражей задержанной.
Решение о дальнейшей судьбе женщины будет принято после того, как эксперты проведут тесты. Имя подозреваемой, до сих пор не раскрывается.
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