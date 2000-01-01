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Разрывшая могилу сержанта Голани отправлена к психиатру | Фото:19.05 13:07   MIGnews.com

Разрывшая могилу сержанта Голани отправлена к психиатру

Мировой суд Ришон ле-Циона направил 41-летнюю женщину, задержанную из-за осквернения могилы сержанта бригады "Голани" Амита Бен Игаля, на психиатрическую экспертизу.

Соответствующее решение было вынесено во вторник, 19 мая.

В частности, суд отклонил запрос полиции о продлении срока содержания под стражей задержанной.

Решение о дальнейшей судьбе женщины будет принято после того, как эксперты проведут тесты. Имя подозреваемой, до сих пор не раскрывается.


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