19.05 18:30 MIGnews.com

Арестованы мошенники, наживающиеся на пенсионерах

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Во вторник, 19 мая, арестованы подозреваемые в мошенничестве по отношению к пенсионерам.Об этом сообщает Walla.В частности, были задержаны трое мужчин и две женщины, которые являются жителями Ашдода и Нетивота. Их подозревают в том, что они мошенническим путем отнимали деньги у пенсионеров.Указанные лица предлагали добиться возврата части налогов и "разыскать деньги" в страховых компаниях и в фискальных органах.А за это в ответ получали с каждой своей жертвы тысячи шекелей, пообещав выполнить все "обязательства". Их перевели под домашний арест до окончания следствия.