Шведская девушка обезглавлена иракским любовником

Выходец из Ирака Тишко Ахмеду Шабазу обезглавил 17-летнюю жительницу Швеции Вилму Андерссон из-за того, что она с ним рассталась.
Убийце предъявили обвинения в жестоком убийстве, передает Daily Mail.
Преступление совершено 14 ноября 2019 года. По данным следствия, 23-летний Шабаз обезглавил Андерссон, когда та пришла к нему забрать свои вещи после расставания. Расправившись с девушкой, он завернул ее голову в фольгу и спрятал дома.
Андерссон разыскивали полицейские и сотни волонтеров и нашли голову убитой лишь спустя две недели. На полу и ноже в доме Шабаза также были найдены следы крови. Местонахождение остальной части тела жертвы до сих пор не установлено.
Обвиняемый выходе из Ирака отрицает причастность к убийству бывшей подруги. Он утверждает, что не мог этого сделать, поскольку любил ее. Следующее судебное заседание по делу назначено на 26 мая.