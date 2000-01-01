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Выходец из Ирака обезглавил 17-летнюю, потому что бросила | Фото:19.05 11:21   MIGnews.com

Шведская девушка обезглавлена иракским любовником

Выходец из Ирака Тишко Ахмеду Шабазу обезглавил 17-летнюю жительницу Швеции Вилму Андерссон из-за того, что она с ним рассталась.

Убийце предъявили обвинения в жестоком убийстве, передает Daily Mail.

Преступление совершено 14 ноября 2019 года. По данным следствия, 23-летний Шабаз обезглавил Андерссон, когда та пришла к нему забрать свои вещи после расставания. Расправившись с девушкой, он завернул ее голову в фольгу и спрятал дома.

Андерссон разыскивали полицейские и сотни волонтеров и нашли голову убитой лишь спустя две недели. На полу и ноже в доме Шабаза также были найдены следы крови. Местонахождение остальной части тела жертвы до сих пор не установлено.

Обвиняемый выходе из Ирака отрицает причастность к убийству бывшей подруги. Он утверждает, что не мог этого сделать, поскольку любил ее. Следующее судебное заседание по делу назначено на 26 мая.


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