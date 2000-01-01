19.05 11:00 MIGnews.com
Число жертв COVID-19 в Израиле достигло 277
Число жертв смертоносного китайского коронавируса COVID-19 в Израиле достигло 277.
Об этом сообщает министерство здравоохранения, уточнив, что один летальный исход был зафиксирован этой ночью.
По данным ведомства, число случаев заражения COVID-19 составляет 16 650, что на 29 больше, чем за предыдущие сутки. Число активных случаев составляет 3 077.
52 человека находятся в тяжелом состоянии, среди них 42 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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