19.05 11:00 MIGnews.com

Число жертв COVID-19 в Израиле достигло 277

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Число жертв смертоносного китайского коронавируса COVID-19 в Израиле достигло 277.Об этом сообщает министерство здравоохранения, уточнив, что один летальный исход был зафиксирован этой ночью.По данным ведомства, число случаев заражения COVID-19 составляет 16 650, что на 29 больше, чем за предыдущие сутки. Число активных случаев составляет 3 077.52 человека находятся в тяжелом состоянии, среди них 42 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).