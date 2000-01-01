19.05 10:40 MIGnews.com

Штраф москвичке-инвалиду отменили, но пока уведомления нет

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Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован, заявил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.Чиновник отметил, что со штрафом разобрались. Были рассмотрены все объективные основания. Штраф для женщины аннулирован, так как самоизоляции она не нарушала.Отметим, пока девушка не получила официального уведомления от столичных властей об аннулировании штрафа за нарушение самоизоляции.Ранее сообщалось, что в Главконтроле столицы жалобу Ирины Карабулатовой, которая, будучи инвалидом первой группы, была оштрафована за нарушение режима самоизоляции, рассмотрели в приоритетном порядке.