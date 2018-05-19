19.05 08:37 MIGnews.com
В школе в Джорджии произошла стрельба, погибла женщина
В американском штате Джорджия в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина была убита, еще один человек получил ранения.
Об этом в субботу, 19 мая сообщает местный телеканал WSB-TV
со ссылкой на полицию, передает РИА Новости
.
По данным издания, инцидент произошел на парковке за пределами школы, где в это время проходила выпускная церемония вручения дипломов.
Согласно информации издания, погибшая не была ученицей или выпускницей школы Mount Zion.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в школе американского штата Техас произошла стрельба
.
По последним данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере десять человек.
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