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В школе в Джорджии произошла стрельба, погибла женщина | Фото:19.05 08:37   MIGnews.com

В школе в Джорджии произошла стрельба, погибла женщина

В американском штате Джорджия в старшей школе Маунт-Зайон в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина была убита, еще один человек получил ранения.

Об этом в субботу, 19 мая сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

По данным издания, инцидент произошел на парковке за пределами школы, где в это время проходила выпускная церемония вручения дипломов.

Согласно информации издания, погибшая не была ученицей или выпускницей школы Mount Zion.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.


Ранее сообщалось, что в школе американского штата Техас произошла стрельба.

По последним данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере десять человек.
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