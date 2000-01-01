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Авиакатастрофа на Кубе: более 100 человек погибли | Фото:19.05 07:44   MIGnews.com

Авиакатастрофа на Кубе: более 100 человек погибли

Более 100 человек погибли в результате крушения авиалайнера Boeing 737 международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти.

Об этом в субботу, 19 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на кубинские государственные СМИ.

По данным кубинских медиа, три человека были найдены живыми и доставлены в больницу. Вскоре один из пострадавших скончался от полученных травм. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Самолет разбился вскоре после взлета в пятницу, упав в поле.Уточняется, что в лайнере находились 104 пассажира и девять иностранцев-членов экипажа.

"К несчастью, произошла авиакатастрофа. Новости не обещают хорошего, по-видимому, большое количество жертв", – сказал президент Кубы Мигель Диас-Канель после посещения места катастрофы.

Глава государства подчеркнул, что расследование трагедии уже началось и результаты будут обнародованы как можно скорее.

Согласно информации издания, самолет Boeing-737 принадлежал мексиканской авиакомпании Damojh: он был арендован Cubana de Aviacion и пилотировался иностранным экипажем.

Самолет почти полностью разрушен в результате крушения и последовавшего пожара. Десятки машин скорой помощи и пожарных машин были стянуты на место катастрофы, вокруг которого установлен полицейский кордон.

Власти Кубы объявили национальный траур по погибшим при крушении самолета Boeing-737 близ Гаваны. В это время по всей стране будут приспущены государственные флаги.
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