Авиакатастрофа на Кубе: более 100 человек погибли

По данным кубинских медиа, три человека были найдены живыми и доставлены в больницу. Вскоре один из пострадавших скончался от полученных травм. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии.
Самолет разбился вскоре после взлета в пятницу, упав в поле.Уточняется, что в лайнере находились 104 пассажира и девять иностранцев-членов экипажа.
"К несчастью, произошла авиакатастрофа. Новости не обещают хорошего, по-видимому, большое количество жертв", – сказал президент Кубы Мигель Диас-Канель после посещения места катастрофы.
Глава государства подчеркнул, что расследование трагедии уже началось и результаты будут обнародованы как можно скорее.
Согласно информации издания, самолет Boeing-737 принадлежал мексиканской авиакомпании Damojh: он был арендован Cubana de Aviacion и пилотировался иностранным экипажем.
Самолет почти полностью разрушен в результате крушения и последовавшего пожара. Десятки машин скорой помощи и пожарных машин были стянуты на место катастрофы, вокруг которого установлен полицейский кордон.
Власти Кубы объявили национальный траур по погибшим при крушении самолета Boeing-737 близ Гаваны. В это время по всей стране будут приспущены государственные флаги.