19.05 17:01 MIGnews.com

В ходе протеста в Иране погибли 2 человека

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два человека погибли в ходе насильственного протеста на юго-западе Ирана. Также 48 человек получили ранения в ходе столкновений полиции с участниками акции, заявили местные власти.Демонстрация прошла в иранской провинции Казерун в минувшую среду. По словам чиновника, большинство раненых являются сотрудниками полиции.Также демонстранты подожгли полицейский участок. Участники акции выступают против решения правительства разделить провинцию на две части.Тегеран пока не прокомментировал этот инцидент.