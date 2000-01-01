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19.05 17:01   MIGnews.com

В ходе протеста в Иране погибли 2 человека

Два человека погибли в ходе насильственного протеста на юго-западе Ирана. Также 48 человек получили ранения в ходе столкновений полиции с участниками акции, заявили местные власти.

Демонстрация прошла в иранской провинции Казерун в минувшую среду. По словам чиновника, большинство раненых являются сотрудниками полиции.

Также демонстранты подожгли полицейский участок. Участники акции выступают против решения правительства разделить провинцию на две части.

Тегеран пока не прокомментировал этот инцидент.
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