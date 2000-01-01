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19.05 16:32   MIGnews.com

Индийский Су-30МКИ засек китайский самолет-невидимку

Самолет Су-30МКИ ВВС Индии отследил китайский истребитель Chengdu J-20, совершавший пролет над Тибетом.

Инцидент произошел в январе, когда китайские истребители отрабатывали воздушные бои в районе индийской границы. После учений индийские летчики, наблюдавшие за маневрами из своего воздушного пространства, заявили, что радар Су-30МКИ смог засечь "невидимок", сообщает РИА Новости со ссылкой на индийские СМИ.

"Новые китайские самолеты не такие уж и "невидимые", поэтому индийским ВВС удалось справиться с вызовом. <…> Радар "Сухого" смог их обнаружить, поэтому появление J-20 не повлияет на расстановку сил в регионе", - говорится в заявлении военно-воздушных сил Индии.
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