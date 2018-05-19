В Афганистане 8 человек погибли в результате трех взрывов
В результате тройного взрыва на стадионе в Джелалабаде погибли восемь человек, 45 получили ранения.
Об этом в субботу, 19 мая сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангахар Аттауллаха Хогйани, передает РИА Новости.
По данным телеканала, взрывы прогремели одни за другим во время матча по крикету, одной из самых популярных спортивных игр в Афганистане, Индии, Пакистане.
Уточняется, что турнир был организован серди местных команд по случаю Рамадана, который начался в этом году 16 мая и продлится до 14 июня включительно.
Пресс-служба губернатора отмечает, что среди погибших были организатор соревнования и заместитель мэра города Мехтарлам в провинции Лагман.
Согласно информации телеканала, пока ни одна из экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Отметим, что это уже вторая террористическая атака в Джелалабаде за неделю. Ранее, 13 мая, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около здания таможенного управления. В результате шесть человек погибли, около 20 получили ранения. После взрывов группа неизвестных вооруженных людей атаковала здание.