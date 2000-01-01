19.05 07:47 MIGnews.com

Россия пыталась отговорить Асада от продвижения к Танф

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Российский государственный канал Sputnik сообщает о том, что Россия якобы пыталась отговорить сирийскую армию от продвижения к иорданской границе в районе КПП Танф, где расположена база про-американских сирийских мятежников.Sputnik ссылается на “высокопоставленного американского военного”.По словам источника, Россия пыталась предупредить сирийцев об опасности выдвижения войск в данном направлении, но те не вняли ее предостережениям. После этого по сирийцам был нанесен авиационный удар. В результате удара уничтожены пять танков и десять военных машин, сообщают сирийские мятежники. Движение колонны остановлено.