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flickr 20.05 11:20   MIGnews.com

Renault отзывает в РФ более 10 тысяч кроссоверов

Официальный представитель Renault на российском рынке, ЗАО "Рено Россия", объявляет об отзыве 10 118 автомобилей Renault Kaptur, проданных с июня 2016 года по май 2017 года. Об этом сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва стал контакт между защитным подкрылком правой задней колесной арки и задним правым гибким тормозным шлангом в случае некоторых сочетаний нагрузки и режимов движения транспортного средства.

Владельцы автомобилей, попадающих под отзыв, будут проинформированы о предстоящей сервисной кампании. На транспортных средствах будет выполнена проверка наличия подкрылка, изменения геометрии края подкрылка правой задней арки, визуальная проверка заднего правого гибкого тормозного шланга на наличие следов контакта с подкрылком.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.
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