19.05 18:59 MIGnews.com

Правительство Японии позволило императору уйти на пенсию

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Правительство Японии одобрило законопроект, позволяющий императору Акихито отречься от престола и передать трон наследному принцу Нарухито, сообщает в пятницу агентство Киодо. Теперь законопроект направят на утверждение в парламент.Напомним, что о намерении отречься от престола 83-летний Акихито заявил прошлым летом в видеообращении, в котором объяснил, что в силу проблем со здоровьем ему трудно выполнять государственные обязанности.Акихито считается единственным в мире правящим императором и официально Акихито является 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.