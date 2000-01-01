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На Burger King подали в суд за рекламу в концлагере | Фото: Mike Mozart/Flickr19.05 17:57   MIGnews.com

На Burger King подали в суд за рекламу в концлагере

Администрация мемориального комплекса Дахау в Германии подала в суд на сеть фаст-фудов Burger King, обвинив ее в распространении рекламы на территории бывшего нацистского "лагеря смерти", пишет The Local.

Истцы утверждают, что представители Burger King несколько лет беспрепятственно (ввиду кражи исторических ворот с надписью Arbeit macht frei) проникали на частную парковку перед мемориальным комплексом и оставляли на машинах листовки с рекламой своих забегаловок. Музейщики долгое время терпели, но после того, как это неподобство продолжилось и после возвращения ворот, их терпение лопнуло.

Изначально администрация пыталась связаться с региональным менеджером Ронни Отто и с Burger King Germany. Последняя неоднократно просила Отто не доводить до суда, заключив досудебное соглашение, но когда все возможности были исчерпаны, музей подал иск против менеджера.

"Цель нашего иска – защита достоинство этого места. Мы воспринимаем неуместной рекламу в этом месте, которое является для многих не только местом траура, но и кладбищем", - сказал директор мемориального комплекса доктор Габриэль Хаммерман.

Стоит отметить, что в 1996 году аналогичная история произошла с компанией McDonald’s, которая потом извинилась и немедленно последовала просьбе.
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