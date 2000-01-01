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В ЦАХАЛе создали взвод женщин-харедим | Фото: Israel Defense Forces/flickr19.05 17:33   MIGnews.com

В ЦАХАЛе создали взвод женщин-харедим

В Армии обороны Израиля появится первый в истории взвод, в котором будут служить исключительно религиозные женщины. На такой шаг ЦАХАЛа пошел в ответ на просьбу защитить женщин-харедим, которые исполняют свой гражданский долг перед государством.

Как пишет "Едиот Ахронот" ранее несколько военнослужащих женщин-харедим обратились с ходатайством об отделении их в отдельный взвод. Бригадный генерал Мордехай Кахане принял решение эту просьбу одобрить.

"Правда заключается в том, что мы никогда не собирались создавать такой взвод", - цитирует его газета.

Напомним, что на сегодняшний день в израильской армии существует четыре взвода, в которых и мужчины, и женщины служат вместе.

Кахане утверждает, что в ЦАХАЛе появилась тенденция к повышенному интересу со стороны солдат-мужчин к службе в смешанных батальонах, потому что они хотят служить в боевых частях, но не хотят выкладываться, как служащих спецподразделений – например, в бригадах "Голани" и в воздушном десанте.

Также в интервью "Едиот Ахронот" генерал рассказал, что в ходе проверок на одной из смешанных баз оказалось, что и казармы для мужчин и женщин также общие, что является грубым нарушением Указа об объединенной службе. Кахане приказал полностью разделить мужские и женские казармы.

Кроме того, командование ЦАХАЛа решило потратить десятки миллионов шекелей на создание отдельной инфраструктуры, соблюдения Указа об объединенной службе и инструкций начальника Генштаба ЦАХАЛа.
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