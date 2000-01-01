Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скриншот с видео YouTube 19.05 17:57   MIGnews.com

Ассанж попросит убежища во Франции

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен просить политическое убежище во Франции. Об этом рассказал его адвокат Жулиан Бранко.

"Считаю, что Франции следует со всей ответственностью подойти к данном вопросу и предоставить Ассанжу политическое убежище", – цитирует адвоката Ассанжа ТАСС.

Ранее старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест.

Основатель Wikileaks, считают в Вашингтоне, должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.

Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Там ему предоставили убежище. 45-летнему Ассанжу грозит арест, если он выйдет за пределы здания посольства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:57
На Burger King подали в суд за рекламу в концлагере
17:33
В ЦАХАЛе создали взвод женщин-харедим
17:15
Лавров назвал противозаконным удар США по сирийским военным
16:59
Атаковавший полицию Милана ножом может быть джихадистом
16:29
Шакед напомнила Трампу о его обещании переместить посольство
15:52
Тереза Мэй сократит число студентов-иммигрантов
15:32
Латвия и Белоруссия примут ЧМ-2021 по хоккею
15:11
Китай объявил о начале новой углеводородной революции
14:29
Норвежскую провинцию предложили назвать Мордором
14:01
Россия готова перенести свое посольство в Иерусалим
13:51
СМИ: Военного РФ осудили за потерянный в Сирии автомат
13:36
ФАТХ: пришло время для двух посольств в Иерусалиме
13:03
Швеция прекратила расследование в отношении Ассанжа
12:51
"Палестинский исламский джихад" угрожает Израилю
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus