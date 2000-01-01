19.05 17:57 MIGnews.com

Ассанж попросит убежища во Франции

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен просить политическое убежище во Франции. Об этом рассказал его адвокат Жулиан Бранко."Считаю, что Франции следует со всей ответственностью подойти к данном вопросу и предоставить Ассанжу политическое убежище", – цитирует адвоката Ассанжа ТАСС.Ранее старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест.Основатель Wikileaks, считают в Вашингтоне, должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Там ему предоставили убежище. 45-летнему Ассанжу грозит арест, если он выйдет за пределы здания посольства.