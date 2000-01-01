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Атаковавший полицию Милана ножом может быть джихадистом | Фото: Jimmy Mallinson/Flickr19.05 16:59   MIGnews.com

Атаковавший полицию Милана ножом может быть джихадистом

Молодой итальянец марокканского происхождения, который вчера вечером ранил ножом двух военных и сотрудника правоохранительных органов на Центральном вокзале в Милане, возможно разделяет идеи террористической организации ISIS.

Как сообщил новостной канал Rai News 24 со ссылкой на следствие, ранее 20-летний Исмаил Томмазо Хосни уже задерживался ранее за хранение и торговлю наркотиками.

Напомним, что в четверг, 18 мая, на просьбу правоохранителей предоставить документы в ходе рядовой проверки он достал нож и атаковал их. Несмотря на то, что их травмы не представляют опасности для жизни, все трое пострадавших все еще находятся в больнице.

В ходе следствия итальянская полиция нашла в Facebook пользователя под именем Исмаил Хосни, на странице которого были обнаружены видео об "Исламском государстве". Сейчас следователи пытаются выяснить, является ли задержанный владельцем страницы.

Напомним, что Хосни – полуитальянец-полумарокканец. Его мать – итальянка, а отец - выходец из Туниса, где молодой человек жил до 2015 года.

На фоне случившегося в Милане возникли политические трения – губернатор провинции Ломбардия Роберто Марони и лидер правой партии "Лига Севера" Маттео Сальвини потребовали отменить запланированную на субботу демонстрацию в пользу мигрантов, но градоначальник Джузеппе Сала заявил, что акция будет проведена.
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