19.05 15:52 MIGnews.com

Тереза Мэй сократит число студентов-иммигрантов

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В опубликованном недавно манифесте Консервативной партии Великобритании говорится о намерении "ужесточить визовые требования для студентов" и учитывать их в новой политике правительства, которая предусматривает сокращение числа мигрантов до 100 тыс. в год.Джонатан Портс, профессор экономики и государственной политики в King’s College London, заявил, что эти планы "добавляют безумия" в планы Терезы Мэй по выходу из состава ЕС, передает Business Insider. Он считает, что "это не вопрос идеологии, это одержимость премьер-министра, которая уже навредила экономике и будет продолжать это делать".По официальным данным, в 2016 году в страну прибыло 134 тыс. иностранных студентов, поэтому общее снижение числа мигрантов до 100 тыс. приведет к существенному уменьшению их количества. Согласно исследованию Oxford Economics, иностранные студенты ежегодно привносят в экономику 25,8 млрд фунтов стерлингов и обеспечивают существование 206 тыс. рабочих мест.