19.05 13:03 MIGnews.com

Швеция прекратила расследование в отношении Ассанжа

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Запрос об отмене ордера на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа направила в суд шведская прокуратура. Об этом сообщают европейские СМИ.В прокуратуре заявили, что решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Ассанж обвинялся в изнасиловании.19 мая, в пятницу, последний день, когда прокуратура должна была либо потребовать продления срока действия ордера, либо попросить о его отзыве.Все обвинения Ассанж отрицает. Он утверждает, что в случае выдачи его шведскому правосудию его экстрадируют в США. Основатель Wikileaks, считают в Вашингтоне, должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Там ему предоставили убежище. 45-летнему Ассанжу грозит арест, если он выйдет за пределы здания посольства.