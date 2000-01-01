Швеция прекратила расследование в отношении Ассанжа
Запрос об отмене ордера на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа направила в суд шведская прокуратура. Об этом сообщают европейские СМИ.
В прокуратуре заявили, что решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Ассанж обвинялся в изнасиловании.
19 мая, в пятницу, последний день, когда прокуратура должна была либо потребовать продления срока действия ордера, либо попросить о его отзыве.
Все обвинения Ассанж отрицает. Он утверждает, что в случае выдачи его шведскому правосудию его экстрадируют в США. Основатель Wikileaks, считают в Вашингтоне, должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.
Ассанж с 2012 года скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Там ему предоставили убежище. 45-летнему Ассанжу грозит арест, если он выйдет за пределы здания посольства.