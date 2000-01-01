СМИ: Военного РФ осудили за потерянный в Сирии автомат
Московский окружной военный суд вынес первый приговор российскому военному, который проходил службу в Сирии по контракту. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, рядовой Артем Хилько был привлечен к уголовной ответственности за потерю автомата. Во время приемки грузов, которые поступили на территорию базы обеспечения ВМФ в Тартусе, он повесил оружие на борт грузовика "Урал", а снять его в результате забыл.
Военнослужащий, как отмечает издание, "понес посильное наказание". Суд учел положительные характеристики контрактника и назначил ему минимальный штраф, предусмотренный российским законодательством за подобное правонарушение.
"Рядовой был оштрафован на минимальную сумму и сможет продолжить службу в вооруженных силах", – приводит издание слова источника.
Добавим, что максимальное наказание, которое светило рядовому за утерю оружия, предусматривает тюремное заключение на срок до двух лет, а минимальное – это штраф в размере 80 тысяч рублей.