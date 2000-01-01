19.05 13:51 MIGnews.com

СМИ: Военного РФ осудили за потерянный в Сирии автомат

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Московский окружной военный суд вынес первый приговор российскому военному, который проходил службу в Сирии по контракту. Об этом пишет "Коммерсантъ".По данным издания, рядовой Артем Хилько был привлечен к уголовной ответственности за потерю автомата. Во время приемки грузов, которые поступили на территорию базы обеспечения ВМФ в Тартусе, он повесил оружие на борт грузовика "Урал", а снять его в результате забыл.Военнослужащий, как отмечает издание, "понес посильное наказание". Суд учел положительные характеристики контрактника и назначил ему минимальный штраф, предусмотренный российским законодательством за подобное правонарушение."Рядовой был оштрафован на минимальную сумму и сможет продолжить службу в вооруженных силах", – приводит издание слова источника.Добавим, что максимальное наказание, которое светило рядовому за утерю оружия, предусматривает тюремное заключение на срок до двух лет, а минимальное – это штраф в размере 80 тысяч рублей.