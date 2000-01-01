19.05 11:59 MIGnews.com

Италия: марокканец напал на полицейских с ножом

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Вооруженный ножом мигрант напал на правоохранителей в Милане в четверг, 18 мая. В результате инцидента пострадали один сотрудник полиции и солдат.По сообщениям итальянских СМИ, нападение произошло поздно вечером на центральном вокзале северного города.Отмечается, что в ходе обычной проверки документов гражданин одной из североафриканских стран выхватил нож и атаковал сотрудников полиции. Стражи порядка нейтрализовали злоумышленника.Как оказалось, ранее мигрант уже привлекался к ответственности за наркотики.Издание La Repubblica сообщает, что страж порядка был ранен в руки, а солдат получил ранение шеи. Пострадавшие были госпитализированы.На данный момент их жизни ничего не угрожает.