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Италия: марокканец напал на полицейских с ножом | Фото: Thinkstock19.05 11:59   MIGnews.com

Италия: марокканец напал на полицейских с ножом

Вооруженный ножом мигрант напал на правоохранителей в Милане в четверг, 18 мая. В результате инцидента пострадали один сотрудник полиции и солдат.

По сообщениям итальянских СМИ, нападение произошло поздно вечером на центральном вокзале северного города.

Отмечается, что в ходе обычной проверки документов гражданин одной из североафриканских стран выхватил нож и атаковал сотрудников полиции. Стражи порядка нейтрализовали злоумышленника.

Как оказалось, ранее мигрант уже привлекался к ответственности за наркотики.

Издание La Repubblica сообщает, что страж порядка был ранен в руки, а солдат получил ранение шеи. Пострадавшие были госпитализированы.

На данный момент их жизни ничего не угрожает.
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