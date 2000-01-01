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Солдаты ЦАХАЛа получили ложные сообщения о мобилизации | Фото:19.04 10:08   MIGnews.com

Солдаты ЦАХАЛа получили ложные сообщения о мобилизации

Сегодня утром Армия обороны по ошибке вызвала резервистов, состоящих в запасе вооруженных сил Израиля.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛа.

По данным издания, резервистам пришло текстовое сообщение "Цав 8", обозначающее экстренный призыв в армию.

В сообщении было сказано, что необходимо срочно явиться к складам подразделений со всем обмундированием и защитной экипировкой.


"По ошибке произошел автоматический вызов всем резервистам. Мы хотели бы прояснить, что это ложное срабатывание и его обязательно изучат", - уточнили в армейской пресс-службе, подчеркивая, что Израиль не созывает резервистов запаса.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что техническая ошибка могла быть спровоцирована напряженной ситуацией в регионе. Кроме того, не исключается техническая ошибка во время тестирования системы оповещения на случай чрезвычайного призыва.

Отметим, что ложная тревога наступила на фоне обострения напряженности на северной границе с Сирией и южной границей с Газой.

В преддверии Дня независимости Израиля военные готовились к возможности прямого нападения военно-воздушных сил иранской армии в ответ на атаку на авиабазу Ирана в Сирии в начале этого месяца, которая была приписана Еврейскому государству.
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