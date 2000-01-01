Солдаты ЦАХАЛа получили ложные сообщения о мобилизации
Сегодня утром Армия обороны по ошибке вызвала резервистов, состоящих в запасе вооруженных сил Израиля.
Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛа.
По данным издания, резервистам пришло текстовое сообщение "Цав 8", обозначающее экстренный призыв в армию.
В сообщении было сказано, что необходимо срочно явиться к складам подразделений со всем обмундированием и защитной экипировкой.
זאת ההודעה שקיבלו הבוקר בשעה 7:30 לא מעט חיילי מילואים מהצנחנים. על המתיחות הביטחונית דובר רבות על תקלות שמתחברות בתזמון רע צריך לעשות תחקיר מעמיק. תא״ל ירון פינקלמן מפקד אוגדה 98 יתחקר את הקמש״א שלו שיתחקר את אחרון החיילים. מדובר צה״ל נמסר לציבור ״סליחה תקלה״. pic.twitter.com/JgzTzIBiSW
"По ошибке произошел автоматический вызов всем резервистам. Мы хотели бы прояснить, что это ложное срабатывание и его обязательно изучат", - уточнили в армейской пресс-службе, подчеркивая, что Израиль не созывает резервистов запаса.
В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что техническая ошибка могла быть спровоцирована напряженной ситуацией в регионе. Кроме того, не исключается техническая ошибка во время тестирования системы оповещения на случай чрезвычайного призыва.
Отметим, что ложная тревога наступила на фоне обострения напряженности на северной границе с Сирией и южной границей с Газой.
В преддверии Дня независимости Израиля военные готовились к возможности прямого нападения военно-воздушных сил иранской армии в ответ на атаку на авиабазу Ирана в Сирии в начале этого месяца, которая была приписана Еврейскому государству.